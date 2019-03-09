Son Dakika Haberleri: Adana'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

Adana'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı

1 saat önce

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adana'da yolun karşısına geçmek isteyen çocuk otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Aşıklar Bulvarı'nda B.D'nin kullandığı 01 BG 081 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan Kaan Yıldırım'a (5) çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine gelerek yaralı çocuğa müdahale etti.

Yaralı çocuğun annesi ve kız kardeşinin gözyaşı döktüğü kazada otomobil sürücüsü kadın ise şoka girdi.

Ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 08:41 Kaynak: AA

Merkez, Adana, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Katil Zanlılarından "Siz Niye Yoruldunuz, Biz Teslim Olmayı Düşünüyorduk" Tepkisi 1969 Model Otomobili, 10 Yılda 50 Bin Lira Harcayarak İlk Günkü Haline Dönüştürdü

Annesinin Otomobilde Bıraktığı Çocuğu Polis Kurtardı "Gel Seninle Bir Konuşalım" Çağrısını Reddedince Silahlı Saldırıya Uğradı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 22:16:18. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da Otomobilin Çarptığı Çocuk Yaralandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]