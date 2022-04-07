Adana'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

07.04.2022 14:14
Adana'da otomobilin çarptığı genç kız ağır yaralandı

Adana'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırıldı.

Merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda, yolun karşısına geçmeye çalışan Y.G'ye (16), M.Ç.(70) idaresindeki 01 DOP 92 plakalı otomobil çarptı.

Kazada ağır yaralanan Y.G, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, devriye görevi sırasında kazayı gören motorize yunus ekibi, sağlık ekiplerine yaralıya yaptıkları ilk müdahale sırasında destekte bulundu.

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Turgut Özal Bulvarı, Çukurova, Otomobil, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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