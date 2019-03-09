Son Dakika Haberleri: Adana'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

Adana'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü

17 dakika önce

Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını yaşamını yitirdi.

Adana'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü, System.String[]
Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını yaşamını yitirdi.

Merkez Seyhan ilçesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a, Recep Ekici yönetimdeki 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı.

Yaralanan Uğur, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.

Sürücü Ekici, kazanın ardından kaldırıma oturarak uzun süre ağladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:19 Kaynak: AA

Merkez, Adana, Güncel
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