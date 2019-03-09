Adana'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
17 dakika önce
Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını yaşamını yitirdi.
Adana
'da otomobilin çarptığı kadın hayatını yaşamını yitirdi. Merkez Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a, Recep Ekici yönetimdeki 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan Uğur, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Sürücü Ekici, kazanın ardından kaldırıma oturarak uzun süre ağladı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:19 Kaynak: AA
Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti
Nazilli Belediye Başkanı, Belediyede Çalışan Kadın Personeli Darp Etti
Kadın Dizisindeki Ceyda Karakterinin Giyim Tarzı İzleyiciyi İsyan Ettirdi!
İki Aracın Kafa Kafaya Çarpıştığı Kaza, Güvenlik Kameralarına Saniye Saniye Yansıdı