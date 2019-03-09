Adana'da Otomobilin Çarptığı Kadın Öldü
1 saat önce
Adana'da otomobilin çarptığı kadın hayatını yaşamını yitirdi.
Adana
'da otomobilin çarptığı kadın hayatını yaşamını yitirdi. Merkez Seyhan
ilçesi Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Kevser Uğur'a, Recep Ekici yönetimdeki 01 ARP 24 plakalı otomobil çarptı.
Yaralanan Uğur, 112 Acil Servis
ekiplerince kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi.
Sürücü Ekici, kazanın ardından kaldırıma oturarak uzun süre ağladı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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