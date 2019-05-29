Son Dakika Haberleri: Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
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Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı

1 saat önce

Adana'da otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın yaralandı.

Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı, System.String[]
Adana'da otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın yaralandı.
Merkez Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde, İlhami Yazıcı'nın kullandığı 01 BUY 48 plakalı hafif ticari araç, Bedriye Sosyal'a (61) çarptı.
Yaralanan kadın ambulansla Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Yazıcı ise ifadesi alınmak üzere 100 Yıl Polis Merkezine götürüldü.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:07 Kaynak: AA
Huzurevleri Mahallesi, Çukurova, Adana, Güncel
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