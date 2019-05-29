Adana'da otomobilin çarptığı kadın yaralandı
1 saat önce
Adana'da otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın yaralandı.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 03:07 Kaynak: AA
'da otomobilin çarptığı 61 yaşındaki kadın yaralandı. Merkez Çukurova
ilçesi Huzurevleri Mahallesi
'nde, İlhami Yazıcı'nın kullandığı 01 BUY 48 plakalı hafif ticari araç, Bedriye Sosyal'a (61) çarptı.
Yaralanan kadın ambulansla Çukurova Devlet Hastahanesine kaldırıldı.
Yazıcı ise ifadesi alınmak üzere 100 Yıl Polis
Merkezine götürüldü.
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