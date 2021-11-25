Otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı - Son Dakika

Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Soydan'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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