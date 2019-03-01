Adana'da Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.



Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kasım Ener Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.İ. isimli öğrenciye, A.D. yönetimindeki 01 SJ 848 plakalı otomobil çarptı.



Kazada yaralanan M.İ. 112 Acil sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.



Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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