Adana'da Otomobilin Çarptığı Kişi Yaralandı
52 dakika önce
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobil çarpması sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesine bağlı Kasım Ener Bulvarı üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan M.İ. isimli öğrenciye, A.D. yönetimindeki 01 SJ 848 plakalı otomobil çarptı.
Kazada yaralanan M.İ. 112 Acil sağlık ekiplerince Adana Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 07:34 Kaynak: AA
Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı Ocak'ta 23 Milyona Dayandı
Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi
Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!
Kadir Mısıroğlu, Programlarına Ara Verdi