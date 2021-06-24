Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi. Özcan Z'nin (34) kullandığı 01 BBB 07 plakalı otomobil, Özdemir Sabancı Bulvarı Kapalı Cezaevi kavşağında, Fahri Turhan'ın (57) kullandığı 01 ABR 904 plakalı motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan Turhan, ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hafif yaralanan otomobil sürücüsü ise Ceyhan Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından gözaltına alındı.

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