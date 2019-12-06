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Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı

6 saat önce

Adana'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin çarptığı yaşlı kadın yaralandı, System.String[]

Adana'da, otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Mavi Bulvar'da, eczaneden ilaç aldıktan sonra evine dönene Cennet Bozkurt'a (87) yolun karşısına geçmek istediği sırada Halime G'nin kullandığı 01 FR 315 plakalı otomobil çarptı.

Kazada yaralanan Bozkurt için olay yerine ambulans çağırıldı.

Bozkurt, ekiplerce hastaneye kaldırıldığı sırada, kızının da olay yerine gelmesini isteyerek, "Kızım gelmeden götürmeyin, benim kızım korkar." dedi.

Kızına haber verilmesi üzerine Bozkurt, Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mavi Bulvar, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 02:24 Kaynak: AA
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