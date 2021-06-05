Adana'da otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı - Son Dakika

Sürücü O.K. ifadesinin alınması için Bağlar Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

E.A'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan kadın, bölgeye sevk edilen 112 Acil Servis ekibince Seyhan Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Adana 'da yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.

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