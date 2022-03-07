Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

07.03.2022 23:34

Edinilen son dakika haberine göre Merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 01 T 2222 plakalı ticari taksi, Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlenemeyen kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü A.B. gözaltına alındı.

Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

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Dilara Aksüyek'in Taksici Anısı Kafaları Karıştırdı! Dilara Aksüyek'in Taksici Anısı Kafaları Karıştırdı! Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti Taksinin çarptığı kadın, hayatını kaybetti

Seyhan, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika


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