Son dakika haber: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti - Son Dakika

Merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.B. idaresindeki 01 T 2222 plakalı ticari taksi, Reşatbey Mahallesi Fuzuli Caddesi'nde, yolun karşısına geçmek isteyen kimliği henüz belirlenemeyen kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Sürücü A.B. gözaltına alındı.