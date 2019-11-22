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Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

6 saat önce

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.

Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı, System.String[]

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan yaya tedavi altına alındı.


Merkez Seyhan ilçesinden Ceyhan ilçesi istikametine giden Eren D. idaresindeki 31 KGD 59 plakalı otomobil, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki Ali E'ye çarptı.


Yaralanan Ali E. 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Ceyhan, Seyhan, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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