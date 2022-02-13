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Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

13.02.2022 23:04
Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Mehmet B. yönetimindeki 01 AES 14 plakalı otomobil, Sırelif mevkisnde yolun karşısına geçmeye çalışan Leyla Ordankaya'ya (53) çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Anadolu Eğitim ve Bilim Hizmetleri Sendikası, Otomobil, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin çarptığı yaya yaralandı - Son Dakika


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