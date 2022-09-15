Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

15.09.2022 23:56
Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, 2 oğlu yaralandı.

Adana'da otomobilin devrilmesi sonucu baba öldü, 2 oğlu yaralandı.

Adem Toklu idaresindeki 01 TZ 745 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Yaşar Baydoğan Bulvarı ile Şehit Polis Şahin Polat Aydın Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu inşaat halindeki binanın bahçesine devrildi.

Kazada yaralanan sürücü Adem Toklu ile oğulları Yasin ve Etem Toklu çevredeki vatandaşlar tarafından araçtan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibi, yaralıları kentteki hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Adem Toklu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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