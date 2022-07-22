Adana'da otomobilin, elektrikli bisiklet ve yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobilin çarptığı elektrikli bisiklet sürücüsü ile 1 yaya yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 UP 011 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda önce otobüs durağında bekleyen bir kadına, ardından da elektrikli bisiklete çarptı.
Elektrik bisiklet sürücüsü G.S. ile yaya Ö.D. yaralandı.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan Ö.D'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
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