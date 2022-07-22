Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 UP 011 plakalı otomobil, Turgut Özal Bulvarı'nda önce otobüs durağında bekleyen bir kadına, ardından da elektrikli bisiklete çarptı.

Kaynak: AA

Çukurova, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da otomobilin, elektrikli bisiklet ve yayaya çarpması sonucu 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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