Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

14.03.2022 19:21

Bir son dakika haberine göre Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde, park halindeki otomobilde kundaklama sonucu çıkan yangın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Adem Yavuz'un Tufanpaşa Mahallesi'nde park ettiği otomobilinde dün gece yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Şikayet üzerine çalışma başlatan polis, çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesinde bir şüphelinin otomobili kundakladıktan sonra kaçtığını tespit etti. Zanlının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kaydına, otomobili kundaklayan zanlının koşarak uzaklaştığı anlar yansıdı.

Ağlıboğaz Mahallesi'nde yaşayan Ali Dertsiz'in park halindeki otomobilinde de dün gece yangın çıkmış, alevler ekipler tarafından söndürülmüştü.

Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı
Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

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İtfaiye, Yangın, Kozan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Otomobilin kundaklanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika


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