Adana'da otomobilin motosiklete çarpma anı araç kamerasına yansıdı - Son Dakika

Yaralılar, buradaki müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kazada yaralanan U.S. ve motosikletteki B.C, 112 Acil Servis ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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