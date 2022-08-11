Adana'da otomobilin otluğa devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobilin otluğa devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

11.08.2022 02:00
Adana'da otomobilin otluğa devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı

Adana'da otomobilin otluk alana devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin otluk alana devrilmesi sonucu yaralanan iki kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, A.Y. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, merkez Yüreğir ilçesi Yeşil Bulvar'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otluk alana devrildi.

Kazada, otomobildeki M.Y. ve F.Y. yaralandı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: AA

Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin otluğa devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin otluğa devrilmesi sonucu iki kişi yaralandı - Son Dakika
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