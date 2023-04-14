Ceyhan'da otomobilin tavanında koltuk takımıyla yolculuk - Son Dakika
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Ceyhan'da otomobilin tavanında koltuk takımıyla yolculuk

14.04.2023 12:38

Ceyhan'da bir kişi, otomobilin tavanında taşınan koltuk takımının üzerinde seyahat ederken cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam etti.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde, bir kişinin otomobilin tavanında taşınan koltuk takımının üzerindeki yolculuğu, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Adnan Menderes Bulvarı, Serap Aktaş Koşu yolunda Otogar yönüne giden otomobilin, koltuk takımlarını aracın üzerine sabitlediği, bir kişinin ise koltukların üstünde seyahat ettiği görüldü. O anlar, diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Otomobil sürücüsü, yağmurlu havada tehlikeye aldırış etmeden yoluna devam ederken, aracın tavanındaki koltukta oturan kişinin ise çevreyi izlediği görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Ceyhan'da otomobilin tavanında koltuk takımıyla yolculuk - Son Dakika
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