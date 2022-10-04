Adana'da otomobilin vites kutusuna gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa dava - Son Dakika
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Adana'da otomobilin vites kutusuna gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa dava

04.10.2022 11:55
Adana'da otomobilin vites kutusuna gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa dava

Adana'da, otomobilin vites kutusuna gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da, otomobilin vites kutusuna gizledikleri uyuşturucu ile yakalanan tutuklu 2 sanık hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen tutuklu İ.E. ve İ.T. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Sanıklar için "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, polis ekiplerinin merkez Sarıçam ilçesi D-400 kara yolu Çimento kavşağında gerçekleştirdikleri uygulama sırasında durdukları, sanık İ.T'nin yolcu konumunda bulunduğu, İ.E'nin idaresindeki otomobilde vites kutusu içerisine gizlenmiş vaziyette sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

İddianamede, otomobilin bagajında uyuşturucu paketlemede kullanılan eldivenlerin ele geçirildiği, sanıkların, fikir ve eylem birliğiyle "kişisel kullanımı aşacak miktarda" uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurdukları, deşifre olmamak için kod adı kullandıkları ve birbirleriyle şifreli konuştukları anlatılarak, 2 kişinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

İddianamedeki ifadelerinde haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıkların yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Adana'da otomobilin vites kutusuna gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa dava - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da otomobilin vites kutusuna gizledikleri uyuşturucuyla yakalanan 2 sanığa dava - Son Dakika
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