Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı

14.07.2022 11:17
Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde otomobilinde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Yunus P. (32) 31 AGE 354 plakalı otomobiliyle eşi ve çocuğuyla Dumlupınar Mahallesi'ndeki akrabalarını ziyarete gitti.

Yunus P, aracını park etmeye çalıştığı sırada aynı sokakta ikamet eden H.M.S'nin (70) bıçaklı saldırısına uğradı.

Boynundan yara alan Yunus P, ikinci bıçak darbesini engellemeye çalışırken de elinden yaralandı.

Saldırgandan kurtulan Yunus P, yakınlarının evine sığındı. Ağır yaralanan Yunus P, olay yerine çağrılan ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı H.M.S, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: AA

Dumlupınar, Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Adana'da otomobilinde bıçaklı saldırıya uğrayan sürücü ağır yaralandı - Son Dakika
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