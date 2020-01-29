Adana'da otomobilinde kaçak nargile tütünü bulunan sürücü gözaltına alındı - Son Dakika

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Adana'da otomobilinde kaçak nargile tütünü bulunan sürücü gözaltına alındı
15 dakika önce
Adana'da polis ekiplerince otomobilinde gümrük kaçağı 68 kilogram nargile tütünü ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:10 Kaynak: AA
Adana'da polis ekiplerince otomobilinde gümrük kaçağı 68 kilogram nargile tütünü ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organze Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Sarıçam ilçesi yakınındaki İncirlik park alanında oluşturulan uygulama noktasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan aramada gümrük kaçağı 68 kilogram nargile tütünü bulundu.
Olayla ilgili Suriye uyruklu şüpheli M.A. gözaltına alındı.
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