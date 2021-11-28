Otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı - Son Dakika

Adana'da otomobilinde 3 kilo 950 gram esrar ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda şüphelendiği bir otomobili durdurarak arama yaptı.
Narkotik dedektör köpeğinin aracın bagajına tepki vermesi üzerine yapılan incelemede, bir valizde 3 kilo 950 gram esrar bulundu.
Bunun üzerine sürücü Sadullah A. (44) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA
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