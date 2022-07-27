Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava - Son Dakika
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Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava

27.07.2022 14:27
Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava

Adana'da otomobiliyle motosiklete çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Adana'da otomobiliyle motosiklete çarparak bir kişinin ölümüne, iki kişinin yaralanmasına neden olduğu öne sürülen sürücü hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde geçen yıl 26 Haziran'da meydana gelen trafik kazasında Suriyeli İ.E'nin ölmesi, R.M. ve M.E'nin da yaralanmasıyla ilgili otomobil sürücüsü tutuksuz C.K. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Savcılıkça hazırlanan ve Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sürücü C.K'nin kullandığı otomobille gece vakti, İ.E. idaresindeki üç tekerlekli elektrikli motosiklete çarptığı belirtildi.

Kazada İ.E'nin hayatını kaybettiği, arkadaşları R.M. ve M.E'nin yaralandığı anlatılan iddianamede, kusurluluğun tespitine ilişkin rapor hazırlanması amacıyla dosyanın bilirkişiye gönderildiği bildirildi.

Trafik bilirkişi raporuna göre kazada ölen İ.E'nin asli kusurlu olduğu, sürücü C.K'nin ise tali kusurlu bulunduğu iddianamede belirtildi.

İddianamede, C.K. için "taksirle bir kişinin ölümü ile birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Tutuksuz sanık C.K. ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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Kaynak: AA

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'daki ölümlü ve yaralamalı trafik kazasına karışan sürücüye dava - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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