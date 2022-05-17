Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.
Rahmi K. yönetimindeki 01 EPM 85 plakalı otomobil ile Cumali D'nin kullandığı 01 AEK 049 plakalı 3 tekerlekli sepetli elektrikli bisiklet, Kozan-Adana kara yolu sanayi sitesi mevkisinde çarpıştı.
Kazada ağır yaralanan Cumali D, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Otomobil sürücüsü Rahmi K. ise gözaltına alındı.
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