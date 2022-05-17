Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

17.05.2022 16:44

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü ağır yaralandı.

Rahmi K. yönetimindeki 01 EPM 85 plakalı otomobil ile Cumali D'nin kullandığı 01 AEK 049 plakalı 3 tekerlekli sepetli elektrikli bisiklet, Kozan-Adana kara yolu sanayi sitesi mevkisinde çarpıştı.

Kazada ağır yaralanan Cumali D, ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Rahmi K. ise gözaltına alındı.

Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı
Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı

YORUMLAR
500
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Konya'da ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı Konya'da ambulansla çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


Son Dakika
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:49 Erdoğan'dan Abu Dabi'ye taziye ziyareti! Yeni devlet başkanını sarılarak teselli etti
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
16:36 Yatakta uyuyan karısına sarıldığını sandı, karşısındakiyle göz göze gelince korkudan titredi
16:33 İstanbul Tabip Odası'ndan 'Beyaz Miting' çağrısı: Ankara'yı beyaza boyamaya gidiyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 18:02:11. #1.13#
SON DAKİKA: Otomobille çarpışan elektrikli bisikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement