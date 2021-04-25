Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'nın Çukurova ilçesinde, otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ebubekir Köse'nin kullandığı 01 AHF 814 plakalı otomobil ile Mehmet Akmeşe yönetimindeki 01 FKV 20 plakalı motosiklet İsmet Atlı Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Akmeşe, 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: AA
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