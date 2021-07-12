Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Uğur Mutlu'nun (42) kullandığı motosiklet, ilçe çıkışında plakası ve sürücünü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

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