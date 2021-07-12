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Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

12.07.2021 14:56
Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti, System.String[]

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücü yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Uğur Mutlu'nun (42) kullandığı motosiklet, ilçe çıkışında plakası ve sürücünü öğrenilemeyen bir otomobille çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü aranıyor.

İmamoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Son Dakika


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