Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı - Son Dakika

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Yıldırım yönetimindeki 46 ABC 021 plakalı otomobil, Akıncılar Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan E.T. idaresindeki polis motosikleti ile çarpıştı.
Çarpışmada, motosikletten düşen polis memurları E.T. ve F.P. yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.
Kaynak: AA
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