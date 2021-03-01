Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 yunus polisi yaralandı - Son Dakika

Yaralılar, olay yerine gelen 112 ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine götürüldü.

Çarpışmada, motosikletten düşen polis memurları E.T. ve F.P. yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Ahmet Yıldırım yönetimindeki 46 ABC 021 plakalı otomobil, Akıncılar Mahallesi'nde devriye görevinde bulunan E.T. idaresindeki polis motosikleti ile çarpıştı.

Adana 'nın merkez Yüreğir ilçesinde Yunus ekibinin kullandığı motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 2 polis memuru hastaneye kaldırıldı.

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