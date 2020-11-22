Adana'da otomobille kaçmaya çalışan bir şüpheli yakalandı - Son Dakika

Adana'da uygulama yapan polislerden otomobille kaçmaya çalışan bir şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.
Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesinde uygulama yapan polisler, durumundan şüphelendikleri 34 BV 8163 plakalı otomobili durdurmak istedi.
Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen kaçması üzerine aracın plakasını telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.
Arterlerde ve ara sokaklarda önlem alan ekipler, 2 kilometrelik kovalamaca sonucu otomobili durdurdu.
Otomobilde ve şüpheliler üzerinde detaylı arama yapan ekipler, suç unsuruna rastlamadı.
Ehliyetsiz ve alkollü olduğu tespit edilen sürücüye para cezası uygulandı.
- Kaynak: AA
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