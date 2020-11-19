Adana'da otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli yakalandı - Son Dakika

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen kaçması üzerine aracın plakasını telsiz anonslarıyla diğer ekiplere bildirildi.

Adana 'da uygulama yapan bekçilerden otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

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