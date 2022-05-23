Adana'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

Adana'da otomobille kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre,Y.B. idaresindeki 01 AKD 890 plakalı otomobil H.C'nin kullandığı 01 ZF 705 plakalı kamyonetle merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde çarpıştı.
Kazada 6 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu yaralılar bulundukları yerden çıkartıldı.
Yapılan ilk müdahalelerin ardından 6 yaralı hastanelere kaldırıldı.
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