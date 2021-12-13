Adana'da otomobille polisten kaçmaya çalışan 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Otomobilde ve 3 zanlının üzerinde detaylı arama yapan ekipler, alkollü olduğu tespit edilen sürücü Burkay T'ye yasal işlem uyguladı.

"Dur" ikazına rağmen şüphelilerin araçla kaçması üzerine durum telsizle diğer ekiplere bildirildi. Bunun üzerine ekipler, ana caddelerdeki kavşaklarda önlem aldı.

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