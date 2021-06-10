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Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika

Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

10.06.2021 05:17

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinden otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphelendikleri bir otomobili durdurmak istedi.

Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başlaması üzerine söz konusu otomobilin gidebileceği kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi.

Otomobille Özdemir Sabancı Buvları'ndan ilerleyen şüpheliler, Cevat Yurdakul Caddesi'ne ardından Ziyapaşa Bulvarı'na girerek kaçışını sürdürdü.

Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli otomobil, Hurmalı Mahallesi'nde çıkmaz sokakta ekiplerce durduruldu.

Biri kadın iki kişiyi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda herhangi bir suç unsuru tespit edemedi.

Otomobil ve şüpheliler, yasal işlem yapılmak üzere Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.

Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı
Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı
Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı
Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı

Otomobil, Çukurova, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamacayla yakalandı - Son Dakika


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