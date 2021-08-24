Son dakika haberleri | Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı

Son dakika haberleri... Adana'da polis ekiplerinin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Adana'da polis ekiplerinin "dur" ikazına rağmen otomobille kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Çatalan Caddesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, bir otomobilden havaya ateş açan şüphelileri durdurmak istedi. Şüphelilerin "dur" ikazına rağmen araçla kaçmaya başlaması üzerine söz konusu otomobilin gidebileceği kavşak ve caddelere polis ekipleri sevk edildi. Otomobille Hekimköy Bulvarı'ndan ilerleyen şüpheliler, Dr. Mithat Özsan Bulvarı'na girerek kaçışını sürdürdü. Yaklaşık 10 kilometre süren kovalamaca sonucu şüpheli otomobil, merkez Yüreğir ilçesindeki ASKİ'ye ait şantiyede ekiplerce durduruldu. İki şüpheliyi gözaltına alan ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda bir tabanca ve bir miktar uyuşturucu ele geçirdi. Otomobil ve şüpheliler, yasal işlem için Akıncılar Merkezi'ne götürüldü.

Otomobil, Sarıçam, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika Kaynak: AA Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri | Otomobille polisten kaçmaya çalışan iki şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı - Son Dakika

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