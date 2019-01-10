Son Dakika Haberleri: Adana'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

Adana'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı

36 dakika önce

Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Adana'da Otomobiller Çarpıştı: 2 Yaralı, System.String[]
Adana'nın Seyhan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Uçak Mahallesi'nde Mehmet Ali Bingöl'ün kullandığı 33 AAU 070 plakalı otomobil ile Mehmet Karakuş iradesindeki 34 AGM 648 plakalı otomobil, Şakirpaşa Caddesi'nde çarpıştı. Kontrolden çıkan Karakuş'un kullandığı otomobil önce marketten çıkan Cihat Kılıç'a, ardından da marketin duvarına çarptı.

Kazada Kılıç ile Bingöl'ün kullandığı otomobildeki bir kişi hafif yaralandı. Kılıç, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otomobilin çarptığı markette hasar oluştu.

Kaza marketin güvenlik kameraları tarafında kaydedildi.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, otomobillerin çekilmesiyle açıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 10:37 Kaynak: AA

Bingöl, Seyhan, Adana, Güncel
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