Adana'da otomobillerinde uyuşturucu ele geçirilen çifte dava

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobillerinde uyuşturucuyla yakalanan tutuklu çift hakkında 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Savcılıkça, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla tutuklanan H.S. ve karısı T.S. hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi'nde sanıkların bulunduğu otomobilin polis uygulama noktasında durdurulduğu, narkotik köpeğiyle yapılan aramada aracın arka koltuğunun altına gizlenmiş satışa hazır paketler halinde sentetik uyuşturucu ele geçirildiği belirtildi.

Polis ekiplerince, çifte ait Kurttepe Mahallesi'ndeki evde de uyuşturucu ve hassas terazi ele geçirildiği kaydedilen iddianamede, "uyuşturucunun kişisel kullanımı aşacak miktarda olduğu ve ticari maksatla bulundurulduğu" bilgisine yer verildi.

İddianamede, H.S. ve T.S'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu çiftin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.