Adana'da otomobillin çarpması sonucu yaralanan bisikletli, tedavi gördüğü hastanede öldü - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, 30 Haziran'da Cumhuriyet Mahallesi Andil Caddesi'nde Yasir Öner idaresindeki 33 BIU 643 plakalı otomobilin çarpması sonucu yaralanan bisikletli Abidin Eriş (75), hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eriş, kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesine kaldırılmış, daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti. Otomobil sürücüsü, ifadesine başvurulmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülmüştü.