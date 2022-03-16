Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
Üye Girişi

Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi

16.03.2022 15:40

Adana'da otomobili park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin yaralanması anbean görüntülendi.

Adana'da otomobili park etme meselesi yüzünden çıkan kavgada 3 kişinin yaralanması anbean görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesine bağlı Tepebağ Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah, Kenan K. ve Sezer Ç. Tepebağ Mahallesi ara sokağa otomobil ile gelip bir otoparkın yan tarafına park etti. Bu sırada otopark çalışanı Ömer P. gelerek başka yere park etmelerini istedi. Bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede sopalı, bıçaklı ve pompalı tüfekli kavgaya dönüştü. Olayda Emrah, Kenan K. ve Sezer Ç. yaralandı. Bu anlar ise anbean bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Yaralılar hem kendi imkanlarıyla hem de çağrılan ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Ömer P. ise polis tarafından yakalandı. Zanlı sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis olay yerinde çalışma başlattı.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/ İHA)

Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi
Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi

YORUMLAR
500
Yaşlıların kavgası olay oldu! O anlar saniye saniye kamerada Yaşlıların kavgası olay oldu! O anlar saniye saniye kamerada Başkentte kız kavgası böyle görüntülendi Başkentte kız kavgası böyle görüntülendi

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi - Son Dakika


Son Dakika
16:42 Hava sahasının kapatılmasına yönelik çağrılarına yanıt alamayan Zelenski, ABD'den savunma sistemi talebinde bulundu
16:28 Rus oligarklara uygulanan yaptırımla ilgili Portekiz'den açıklama geldi: Abramoviç'in ülkeye girişini engelleyemeyiz
16:28 Amerikalı astronot Mark Vande Hei, Rusya'nın izniyle dünyaya gelecek
16:21 Duygu Özaslan yaptığı estetikleri tek tek açıkladı!
16:16 DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, yeni seçim sistemini eleştirdi: Erdoğan ve Bahçeli'ye 'hodri meydan' diyorum
16:14 Memur-Sen Genel Başkanı 3600 ek gösterge için müjdeyi verdi: Düzenleme tüm kamuyu kapsamalı
14:37 Konut fiyatları cep yakıyor! Yüzde 77,4 arttı
16:03 Bakan Çavuşoğlu: Savaşların kazananı olmaz, barışın ise kaybedeni
15:52 Galatasaray Başkanı Elmas: Samimiyetsiz bir ortam var, Kulüpler Birliği'nden çıkmayı düşünüyoruz
14:14 Hem tedavi ettiler hem de protesto: Doktora saldıran uzman çavuş böyle taburcu edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 16:57:23. #1.13#
SON DAKİKA: Otopark kavgası saniye saniye görüntülendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement