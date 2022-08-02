Otoyolda bacak koparan yarış

Kaza, 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. Otoyolda buluşan bir grup genç, otomobilleriyle yarıştı. Yarışı kazanan Emrah Y., bitiş noktasını geçtikten sonra şov amaçlı hızını düşürmeden emniyet şeridindeki seyircilerin yanından geçmek isterken Sedat Leventöz'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Emrah Y. ise otomobiliyle kaçtı. O anlar, bölgedeki bir kişi tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaynak: DHA

Adana, Güncel, Son Dakika

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