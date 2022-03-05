Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

05.03.2022 17:26

Adana'da otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında Füsun Dursun A. yönetimindeki 01 HA 331 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyere çarptı.

Ters dönen araçtaki sürücü Akgül, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.

Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Adana'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı Adana'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gaziantep, Otomobil, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
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