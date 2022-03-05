Otoyolda beton bariyere çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Adana'da otomobilin beton bariyere çarpması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Çukurova ilçesi yakınında Füsun Dursun A. yönetimindeki 01 HA 331 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüjdeki beton bariyere çarptı.
Ters dönen araçtaki sürücü Akgül, vatandaşlar tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Akgül, 112 Acil Sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Kaynak: AA
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