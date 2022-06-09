Adana'da otoyolda devrilen tırın sürücüsü yaralandı

Adana'da, otoyolda devrilen tekstil malzemesi yüklü tırın sürücüsü yaralandı.
Mehmet Güngör idaresindeki 31 AHC 742 plakalı tır, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Tırın dorsesindeki tekstil malzemeleri de otoyolun bir kısmına savruldu.
Kazada yaralanan Güngör, bölgeye yönlendirilen ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tır ve dorsesi, kaza yerinden kaldırıldı.
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