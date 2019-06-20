Adana'da otoyolda heyelan
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Adana'nın Pozantı ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Adana
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 02:18 Kaynak: AA
'nın Pozantı
ilçesinde etkili olan sağanağın ardından meydana gelen heyelan nedeniyle otoyolun Ankara
istikametinde ulaşım tek şeritten sağlanıyor.
Adana-Ankara otoyolunun 3. kilometresinde Kırkgeçit tüneller mevkisinde aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana geldi.
Heyelan nedeniyle taş ve toprak parçalarının döküldüğü üç şeritli yolda iki şerit ulaşıma kapandı.
Adana'dan Ankara yönünde ulaşımın tek şeritten sağlandığı otoyolda ulaşımın normale dönmesi için çalışmalar sürüyor.
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