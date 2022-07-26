Coşkun S'nin kullandığı 42 DMJ 08 plakalı talaş yüklü tır, 24 Temmuz'da Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Beyazevler mevkisinde, Vedat Y'nin arızalanması üzerine kontrol ettiği 33 AGF 741 plakalı karpuz yüklü kamyona çarpmıştı. Kazada, sürücüler Coşkun S. ve Vedat Y. ile kamyonda yolcu olarak bulunan Bedri Y. yaralanmıştı. Çarpışmanın etkisiyle dorseden ayrılan tırın kupasında sıkışan sürücü, Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankur ekiplerince çıkarılmıştı.

Kaynak: AA

Gaziantep, Çukurova, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Adana'da otoyolda tırla kamyonun çarpıştığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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