Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı

02.08.2022 09:47
Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı

Adana'da otoyolda yarış yaparken bir gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan zanlı yakalandı.

Adana'da otoyolda yarış yaparken bir gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan zanlı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, 30 Temmuz günü saat 23.00 sıralarında Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda buluşan bir grup genç otomobilleriyle yarışmaya başladı. Yarışı kazandıktan sonra otomobiliyle hızlanan Emrah Y. (35), emniyet şeridindeki yarışı izleyen Sedat Leventöz'e (25) çarptı. Çarpmanın etkisiyle sağ bacağı kopan Leventöz, kanlar içinde asfalt zemine düştü. Emrah Y. ise kazanın ardından otomobiliyle kaçarak, kayıplara karıştı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Leventöz'ü ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Leventöz'ün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emrah Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen Emrah Y., gözaltına alındı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yarış yaparken gencin bacağını kopartan zanlı yakalandı - Son Dakika
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