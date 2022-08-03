Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası - Son Dakika
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Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası

03.08.2022 01:15
Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası

Adana'da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü ev hapsi cezası aldı.

Adana'da otoyolda yarış yaparken kendisini izleyen gence çarpıp bacağının kopmasına neden olan sürücü ev hapsi cezası aldı. Sürücünün 21 suç kaydı olduğu öğrenilirken, modifiyeli araçların başında video çekerek vatandaşları yarışa davet ettiği görüntüleri ortaya çıktı.

Geçen Cumartesi günü akşam Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen kazada, otoyolda yarış yapan ve yarışı kazanan Emrah Y., kendisini izleyen kalabalığın üzerine aracı sürmüş ve bu sırada Sedat Leventöz'e çarpmıştı. Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, tedavi için hastaneye kaldırılırken, sürücü Emrah Y. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında gözaltına alındı.

Emrah Y., çıkartıldığı mahkemece ev hapsi cezasına çarptırıldı. Emrah Y.'nin 21 suç kaydı olduğu da öğrenildi.

Bu arada Emrah Y.'nin sosyal medya uygulaması Tiktok üzerinden yaptığı paylaşımlar da ortaya çıktı. Emrah Y.'nin modifiyeli araçların başında video çekerek insanları yarışa davet ettiği görüldü. - ADANA

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Kaynak: İHA

Gaziantep, Tarsus, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yarış yaparken bacak kopartan sürücüye ev hapsi cezası - Son Dakika

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