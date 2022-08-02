Adana'da kan donduran olay! Otoyoldaki yarışı izleyen genç, aracın kendisine çarpması sonucu bacağını kaybetti - Son Dakika
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Adana'da kan donduran olay! Otoyoldaki yarışı izleyen genç, aracın kendisine çarpması sonucu bacağını kaybetti

02.08.2022 09:12

Adana'da otoyolda yapılan yarışta bir araç sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında yarışı izleyen 23 yaşındaki gence çarptı. Yaşanan feci kazada sağ bacağı kopan gencin yoğun bakımda tedavisi sürerken, gencin ailesi de otoyolda yapılan yarışların son bulmasını istedi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) otoyolu, Adana-Tarsus istikameti 5'inci kilometrede geçen cumartesi akşam saatlerinde meydana gelen kazada iddiaya göre, 23 yaşındaki Sedat Leventöz, kardeşi Hasan (17) ile birlikte Pozantı ilçesine giderken otoyolda bir kalabalık olduğunu gördü. Bunun üzerine Leventöz, kardeşiyle birlikte kalabalığın arasına karıştı.

YARIŞI İZLEYEN KALABALIĞIN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Otoyolda para karşılığı yarış yapanların olduğunu gören Leventöz kardeşler, yarışı izlemeye başladı. Bu sırada, plakası öğrenilemeyen otomobili kullanan E.Y., yarışta birinci olduktan sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek otomobili yol kenarında yarışı izleyen kalabalığa sürdü. Kalabalıkta birçok kişi ve Hasan Leventöz son anda kaçmayı başarırken, Sedat Leventöz kaçamadı ve aracın altında kaldı. Çarpma anı ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

SOL BACAĞI KOPTU

Kaza sırasında sağ bacağı kopan Leventöz, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Leventöz'ün sağ bacağının tamamen koptuğu ve dikilemeyeceği, çarpma sonucu elinde de hasar kalacağı tespit edildi. Ailenin acılı bekleyişi sürerken, Sedat Leventöz'ün de durumunun iyiye gittiği ancak yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ŞAHIS YAKALANDI

Öte yandan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Emrah Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Arkadaşının, Sarıçam ilçesindeki oto yıkama dükkanında saklandığı belirlenen Emrah Y., gözaltına alındı.

YORUMLAR
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Otoyolda yarış yapan araç, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı... O anlar kamerada Otoyolda yarış yapan araç, 23 yaşındaki gence çarpıp hayatını kararttı... O anlar kamerada Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı Silivri'de kamyon viyadükten aşağı uçtu: 1 yaralı
Kaynak: İHA

TEM Otoyolu, Tragger, Pozantı, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da kan donduran olay! Otoyoldaki yarışı izleyen genç, aracın kendisine çarpması sonucu bacağını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da kan donduran olay! Otoyoldaki yarışı izleyen genç, aracın kendisine çarpması sonucu bacağını kaybetti - Son Dakika
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