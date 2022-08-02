Sürücü ve araç sahibine 9 bin 712 lira idari para cezası uygulandığı, ayrıca otomobilin trafikten men edildiği öğrenildi.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda 30 Temmuz'da, bir arkadaş grubu araçlarla yarış yaptı, bazı vatandaşlar da yol kenarında tezahüratta bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Adana'da otoyolda yarışan otomobil yol kenarındaki seyirciye çarptı - Son Dakika

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