Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

01.03.2022 10:57
Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı

Adana'da otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da otoyolda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Ceyhan istikameti merkez Seyhan ilçesi yakınında tır, iki kamyonet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza yaşandı.

Yaralanan bir kişi 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyonetlerden birinin kasasında bulunan meyve ve sebzeler de yola savruldu.

Polis ve Karayolları ekipleri, yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

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Gaziantep, Ceyhan, Tarsus, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otoyolda zincirleme trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika


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