Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika
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Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı

14.05.2022 15:41
Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı

Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan şüpheli polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Polis ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun merkez Yüreğir ilçesi kısmında seyir halindeyken, bir kişinin demir bariyerleri söktüğünü fark etti.

Ekipler, şüpheli Yunus G'yi gözaltına aldı. Bölgede çalılıklar arasına gizlenmiş demir bariyerler ele geçirildi.

Bariyerleri Karayolları ekiplerine teslim eden polis, zanlıyı polis merkezine götürdü.

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Gaziantep, Tarsus, Polis, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da otoyoldaki demir bariyerleri çalmaya çalışan zanlı yakalandı - Son Dakika
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