Adana'da, bir balıkçı teknesinde kontrollerde 500 litre ÖTV'siz yakıtın usulsüz kullandığı tespit edildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamada, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Karataş Balıkçı Barınağında denetim yaptı.
Bir balıkçı teknesinde yapılan kontrollerde, 500 litre ÖTV'siz mazotun usulsüz kullanıldığı belirlendi.
Tekne kaptanı hakkında "213 Sayılı Vergi Usul Kanunu"na muhalefet suçundan işlem yapıldığı bildirildi.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Adana'da ÖTV'siz yakıtı usulsüz kullanan teknenin kaptanına yasal işlem - Son Dakika